Show TV Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme neden yayınlanmadı, bitti mi? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat değiştirdi!

17 Ağustosta yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’ın sunumuyla “Didem Arslan Yılmaz’la vazgeçme” yayınlanmayınca beraberinde programın akıbeti hakkındaki soruları getirdi. Yayın hayatına büyük umutlarla giriş yapmış Show TV’nin adı altında yayınlanan ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ yayınlanma saati değiştirildi. Global Medya yapımcılığındaki programda uzun süredir yakınlarını arayıp bulamayanlara yardım, askıya alınmış ve cevapları bulunamayan davalara ise çözüm yolu sunmak için yayın hayatına başlayan programın yayın saatleri değişti. Yayın Hayatına 17 Ağustos Pazartesi günü başlayan programın 09.30’da ki saati gelecek hafta 15.15 olarak değişecek. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi saat 15.15’te Show TV ekranlarına gelecek. Programın formalitesi aynı kalacak uzman doktorlar ve uzman hukukçularla beraber Didem Arslan Yılmaz olayları çözümleyip yardım arayanların umudu olacak.