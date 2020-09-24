Sharon Stone'dan Robert De Niro'ya övgü! En iyi öpüşen oydu!

Hollywood’un ünlü oyuncularından Sharon Stone, katıldığı bir talk Show programında oynadığı filmler hakkında konuştu. Beraber rol aldığı oyuncular hakkında tüyolar veren Stone, Robert De Niro hakkında en iyi öpüşen kişi olarak bahsetti.

Casino adlı filmde bir çifti canlandıran Robert De Niro ve Sharon Stone, filmde öpüşmüşlerdi.

Robert De Niro’nun oyunculuğuna hayran olduğunu dile getiren Stone, bu nedenle De Niro’nun öpüşmesini iyi bulduğunu söyledi. Onunla beraber filmde oynamak kendisi için mükemmel bir şey olduğunu söyleyen güzel oyuncu, onunla rol almanın masal gibi olduğunu belirtti.