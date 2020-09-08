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Shakira kendi stili olan bikinisi ile dudak uçuklattı

43 yaşındaki Kolombiya'lı şarkıcı Shakira kendi stili olan bikinisi ile paylaştığı pozlar dudak uçuklattı.

08 Eylül 2020 Salı 23:45
Shakira kendi stili olan bikinisi ile dudak uçuklattı
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Ünlü şarkıcı Shakira sahnelerde estiği kadar sosyal medyada da esmeye devam ediyor.

Dünya çapında tanınan ve en zengin pop şarkıcıları arasında bulunan güzel şarkıcı sanal alemde ki takipçilerini ihmal etmiyor.

68 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı İnstagram'da paylaşıtığı pozlar ile epey konuşuldu.


Shakira kendi stili olan bikinili pozlarının takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel şarkıcının iddialı leylak renkli bikinisi kısa süre içinde yaklaşık 5 milyon beğeni binlerce yorum aldı.

İşte dünyayının en zengin ve en iddialı pop şarkıcısı Shakira'nin dudak uçuklatan o bikinili pozları 

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 23:45
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ShakiraKolombiyalı şarkıcı ShakiraShakira Kendi Stili Olan Bikinisi
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