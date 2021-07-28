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Sezen Aksu’ya 67’inci yaş gününde büyük sürpriz

Usta sanatçı Sezen Aksu 67’inci yaşını kutladı. Sezen Aksu’ya doğum gününde oğlu Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz eşlik etti. Alina Boz ve Mithat Can Özer Sezen Aksu’nun bodrumdaki evinin bahçesine kamyonetle çiçek getirdi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:25
Sezen Aksu’ya 67’inci yaş gününde büyük sürpriz
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Yaz tatilini Bodrum’daki evinde geçiren usta sanatçı Sezen Aksu, 67’inci yaşını evinde kutladı. Evinden dışarı çıkmayan ve sadece yakınların geldiği evde Sezen Aksu’nun 67’inci yaş günü kutlandı. Usta sanatçının doğum gününde oğlu Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz’da katıldı.

Mithat Can Özer ve Alina Boz Sezen Aksu’nun evine kamyonet dolusu çiçek getirdi. Güzel oyuncu Alina Boz bir ara evin bahçesindeki aracına gelerek saçlarını tarayıp makyaj yaptı. Aracının bagajını gardırop kullanan Alina Boz, hazırlandıktan sonra eve geri döndü. Tüm gün boyunca müzik seslerinin geldiği evde Sezen Aksu’nun özel misafirlerinin olduğu öğrenildi.

Sezen Aksu yazın başında Bodrum'daki evine geldi ve uzun süredir evinden dışarı çıkmıyor. Ünlü sanatçının evinde misafirlerini ağırladığı ve acil bir durum olmadığı sürece evinden çıkmaması da dikkatlerden kaçmadı.


Son Güncelleme: 28.07.2021 14:25
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Anahtar Kelimeler:
Alina BozSezen Aksu
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