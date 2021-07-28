Sezen Aksu’ya 67’inci yaş gününde büyük sürpriz

Yaz tatilini Bodrum’daki evinde geçiren usta sanatçı Sezen Aksu, 67’inci yaşını evinde kutladı. Evinden dışarı çıkmayan ve sadece yakınların geldiği evde Sezen Aksu’nun 67’inci yaş günü kutlandı. Usta sanatçının doğum gününde oğlu Mithat Can Özer ve sevgilisi Alina Boz’da katıldı.
Sezen Aksu yazın başında Bodrum'daki evine geldi ve uzun süredir evinden dışarı çıkmıyor. Ünlü sanatçının evinde misafirlerini ağırladığı ve acil bir durum olmadığı sürece evinden çıkmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Son Güncelleme: 28.07.2021 14:25