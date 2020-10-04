Sezen Aksu'dan Ebru Şallı'ya anlamlı hareket

Sezen Aksu, Ebru Şallı’nın 2 sene önce hayatını kaybeden oğlu Pars için anlamlı hareket yaptı. Ebru Şallı’nın oğlu Pars 2 yıl önce lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sezen Aksu Pars’ın Kilyos Mezarlığı’ndan mezarının yanına iki afet kedi yuvası yaptırdı.

Sezen Aksu’nun bu hareketi Ebu Şallı’yı derinden etkiledi. Ayrıca ünlü şarkıcının Pars’ın mezarının yanındaki kedi yuvalarına düzenli olacak su ve mama bırakılması için görevlilerle anlaştığı öğrenildi. Ebru Şallı’nın oğlu Pars kedileri fazlasıyla seviyordu. Sezen Aksu’nun bu zor süreçte Ebru Şallı ile sürekli görüşme halinde olduğu kaydedildi.