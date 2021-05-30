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Şeyma Subaşıyla eski futbolcu gündemde!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı dün Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı esnadaki paylaşımıyla gündem oldu. Subaşı, gittiği dans gösterisinde eski futbolcuyu hikayesinde ifşa etti. O eski futbolcu kim sorusunun cevabı haberimizde…

30 Mayıs 2021 Pazar 21:56
Şeyma Subaşıyla eski futbolcu gündemde!
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Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussiyle bir mekanda olan Şeyma Subaşı’nın paylaşımında eski Alman futbolcu Michael Ballack’ın Şampiyonlar Ligi finalini izlediği görüldü. Subaşı’nın hikayesinde mekandaki dans gösterilerinden ziyade masadaki telefon vasıtasıyla Şampiyonlar Ligi finalini takip etmesi Avrupa basınında gündem oldu.

Michael Ballack 2006-2010 arasında dün kupayı kaldıran Chelsea forması giymişti. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde hiç kupa olmaması da ilginç bir istatistik.


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMichael Ballackşampiyonlar Ligi FinaliChelsea
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