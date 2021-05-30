Şeyma Subaşıyla eski futbolcu gündemde!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussiyle bir mekanda olan Şeyma Subaşı’nın paylaşımında eski Alman futbolcu Michael Ballack’ın Şampiyonlar Ligi finalini izlediği görüldü. Subaşı’nın hikayesinde mekandaki dans gösterilerinden ziyade masadaki telefon vasıtasıyla Şampiyonlar Ligi finalini takip etmesi Avrupa basınında gündem oldu.

Michael Ballack 2006-2010 arasında dün kupayı kaldıran Chelsea forması giymişti. Tecrübeli oyuncunun kariyerinde hiç kupa olmaması da ilginç bir istatistik.