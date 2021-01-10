Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Subaşı'nın bir süredir Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı öğrenildi.

‘’Seni şimdiden özledim’’

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi’ye sarılırken çekilen fotoğrağını ‘’Seni şimdiden özledim, Mohammed’im’’ notuyla hesabında paylaştı. Geçtiğimiz günlerde de yeni sevgilisiyle bir karesini yayınlayan Subaşı, ilişkisine nazar değmesinden çok korktuğunu dile getirmişti.