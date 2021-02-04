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Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?

Şeyma Subaşı dans videolarıyla gündeme gelmeye devam ederken bir dans videosunda görünen bir isimle gündeme gelmişti. Peki bu videoda görülen kişi Mohammed Al Saloussi mi ? Mohammed Al Saloussi kimdir? Mohammed Al Saloussi Şeyma Subaşı’nın sevgilisi mi?

04 Şubat 2021 Perşembe 18:38
Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi kimdir?
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ŞEYMA SUBAŞI'NIN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan itibaren Guido Senia ile bir ilişki yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz zamanlarda ilişkilerinin bittiğine dair bir açıklama yapmıştı. Sonrasında birlikte anıldığı isim ise Mohammed Al Saloussi’ydi. Yeni erkek arkadaşı ile fotoğraf paylaşmış olan Subaşı ismine dair bir açıklama yapmadı. 

1990 yılında dünyaya gelmiş olan Subaşı 10 sene süren bir birlikteliğin sonrasında Acun Ilıcalı ile evlenmişti. Evlilikleri yaklaşık 1 sene sürdükten sonra çift boşanma kararı almışlardı. Bu ayrılıktan bir süre sonra yeni bir aşk haberini almıştık Subaşı’nın. Aşk yaşadığı kişi bir İtalyan erkeği olan Dj Guido’ydu. Covid-19 ile mücadele başladıktan sonra Subaşı’nın İstanbul’daki evinde zorunlu karantina zamanlarını birlikte geçirmişlerdi. Bu esnada Youtube’a birlikte video yüklemeleri de yapmışlardı. 

Guido ile ayrılığı gerçekleşen Subaşı’nın adı bu aralar Mısırlı bir yatırımcı olan Mohammed Al Saloussi ile anılıyor.

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

Uzun bir zamandır yeni ilişki konusuna dair herhangi bir şey duymadığımız Subaşı’nın ismini zaman zaman değişen ünlü isimlerle anılıyordu. Ortaya atılan aşk iddialarının yalan olduğunu söyleyen Subaşı’nın şu aralar adı ünlü bir yatırımcı olan Mohammed Al Saloussi ile anılıyor. Türkiye’den gitmiş olan ve Miami’de dolu dolu bir parti hayatı yaşayan Şeyma Subaşının adı Mısırlı bir yatırımcı ile duyuluyor. İzmir depreminden sonra hemen bir partiye katılan ve takipçilerini hikaye yağmuruna tutan Şeyma Subaşı bu hareketinden dolayı çok eleştiri almıştı. Önceki günlerde ev partilerinde paylaştığı hikayelerde bu aralar gündemde olan Şevval Şahin de bulunmaktaydı. İki ünlü isim takipçilerini sosyal medyada hikayeye boğdu.

Son partiye katılmadan önce lüks bir araba önündeki fotoğrafı ile gönderi paylaşan Şeyma Subaşı’nın bindiği aracın Mohammed Al Saloussi’nin olduğu düşünceler ortaya atıldı. 



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
şeymasubaşıMohammed Al Saloussi
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