Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi kim?

Türkiye’de Acun Ilıcalı’nın eski eşi olarak tanınan ve sonrasında birlikteliklerini sonlandırmaları ile gündeme gelen Şeyma Subaşı hayatına devam ediyor. Acun Ilıcalı ile boşanmaları İtalyan DJ Guido Senia birlikteliklerini açıklamıştı. Son olarak Subaşı hakkında yeni iddialar ortaya kondu.
İddialara bakıldığında Şeyma Subaşı’nın Mısırlı bir işadamı ile birlikte olduğu öne sürüldü. İzmir’de yaşanan deprem sonrasında tüm sosyal medyada destek paylaşımları yapılırken Şeyma Subaşı’nın Miami’de parti paylaşımlarında bulunması tepki görmesine neden olmuştu. Bu paylaşımları arasında lüks bir Ferrari marka araca bindiği görülen Subaşı’nın yanındaki ismin Mısırlı iş adamı Mohammed Al saloussi olduğu öğrenildi. Bu bilginin öğrenilmesi sonrasında ise ikili arasında bir aşk yaşandığına yönelik dedikodular ortaya atıldı.