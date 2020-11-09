Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi kim?

Türkiye’de Acun Ilıcalı’nın eski eşi olarak tanınan ve sonrasında birlikteliklerini sonlandırmaları ile gündeme gelen Şeyma Subaşı hayatına devam ediyor. Acun Ilıcalı ile boşanmaları İtalyan DJ Guido Senia birlikteliklerini açıklamıştı. Son olarak Subaşı hakkında yeni iddialar ortaya kondu.

Acun Ilıcalı ile 10 senelik birliktelikleri sonrasında 2017’de evlenen ikili 2018 senesinde boşanmışlardı. Şeyma Subaşı daha sonra İtalyan DJ Guido Senia ile bir ilişkiye başlamıştı. 1.5 senedir devam eden ilişkilerinin mesafelerden dolayı sona erdiği ifade edildi. Son olarak ortaya atılan iddialara göre Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı.

İddialara bakıldığında Şeyma Subaşı’nın Mısırlı bir işadamı ile birlikte olduğu öne sürüldü. İzmir’de yaşanan deprem sonrasında tüm sosyal medyada destek paylaşımları yapılırken Şeyma Subaşı’nın Miami’de parti paylaşımlarında bulunması tepki görmesine neden olmuştu. Bu paylaşımları arasında lüks bir Ferrari marka araca bindiği görülen Subaşı’nın yanındaki ismin Mısırlı iş adamı Mohammed Al saloussi olduğu öğrenildi. Bu bilginin öğrenilmesi sonrasında ise ikili arasında bir aşk yaşandığına yönelik dedikodular ortaya atıldı.