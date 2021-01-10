Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi, Chloe'nin eski aşkı çıktı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı kızının annesi Şeyma Subaşı, Mohammed Al Salaussi ile aşk yaşamaya başladı. Instagram hesabından sevgilisi ile karelerini paylaşan Subaşı’nın sevgilisi Chloe Loughnan’ın eski erkek arkadaşı çıktı.

Subaşı’nın sevgilisi, Chloe’nin eski aşkı çıktı

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu öğrenilen Mohammed Al Saloussi’nin, Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ile bir dönem ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İrlandalı modelle Miami’de gittiği partilerde eğlenen Chloe, o dönemde Ortaç ile evliydi.

Öte yandan DJ’lik yapan Mohammed Al Saloussi, şimdilerde Şeyma Subaşı ile ilişki yaşıyor.