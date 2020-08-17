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Şeyma Subaşı'nın villa partisini polis bastı

Ünlü fenomen Çeşme'de ki yaz tatiline dolu dizgin devam ediyor. Subaşı'nın villada arkadaşlarıyla birlikte verdiği parti komşularını rahatsız edince olaya polis el attı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:25
Şeyma Subaşı'nın villa partisini polis bastı
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Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı tatiline son sürat ünlü tatil beldesi Çeşme Alaçatı'da devam ediyor.

Güzel fenomen gündüzleri plajda denizin kumun keyfini çıkarırken akşamlarıda eğlenmeyi ihmal etmiyor.

Subaşı arkadaşlarıyla birlikte dün gece villada verdiği eğlence komşularını rahatsız edince olaya polis el attı.


Villada ki komşuların ihbarıyla Subaşı'nın arkadaşlarıyla birlikte eğlence partisi düzenlediği villa polis geldi.

Snob Magazin'in yaptığı özel habere göre polisin villaya gelmesiyle parti sona erdi , Şeyma Subaşı ise partiden bir kaç eğlenceli anı storysinde takipçileri ile paylaştı.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 17:25
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıŞeyma Subaş Parti
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