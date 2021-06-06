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Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü ne kadar?

Mısırlı milyarder sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden Şeyma Subaşı'nın tektaşının fiyatı merak edilmeye başlandı. Magazin severler, Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü ne kadar? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

06 Haziran 2021 Pazar 03:12
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü ne kadar?
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5 aydır birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden Şeyma Subaşı evlilik teklifinde kullanılan yüzüğün ne kadar olduğunu açıkladı. Birlikteliğini evlilik ile taçlandıran Subaşı’nın yüzüğünün 801 bin 540 TL olduğu iddia edildi.

Magazin gündeminde Mohammed Alsaloussi’den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı yer alırken Subaşı’nın tektaşı da gündeme oturdu.

Sosyal medya hesabından ‘Elmas gibi hissediyorum’ paylaşımında bulunan Subaşı’nın tektaşının 801 bin 540 TL olduğu iddia edildi. İddialar sonrasında açıklamalarda bulunan Subaşı ‘Biliyorum cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz’ dedi.

‘Doğruyu bulmaya çalışın’

Yüzüğün Amerikan bir mücevher firmasından alındığını söyleyen Şeyma Subaşı tektaşının 800 bin TL olmadığını belirtti.

Şeyma Subaşı iddialar sonrasında ‘Hadi bakalım tektaşın fiyatını doğru tahmin etmeye çalışın. Ne de olsa benim hakkımda her şeyi… yeni rakamlar bekliyorum’ dedi.


Son Güncelleme: 06.06.2021 03:12
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