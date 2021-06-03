Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı uzun zamandır Mısırlı yatırımcı olan Mohammed Alsaloussi ile birlikte. Şeyma Subaşı sürekli olarak mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır. İlişkilerinin evlilikle devam edeceği ve hatta Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu iddia edilmişti. Daha sonra hamile olduğu iddası Şeyma Subaşı tarafından yalanlandı.

Mısırlı sevgilisi evlenme teklifi etti

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin kendisine evlenme teklifinde bulunduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Alsaloussi’nin diz çökerek evlenme teklifinde bulunduğu ve Şeyma Subaşı’nın evlenme teklifini kabul ettiği görüntülere yansıdı. Şeyma Subaşı’nın yüzüğünün fiyatı da merak edildi. Evlenme teklifi esnasında giydiği elbisenin 5.420 TL ,saatinin ise 261 bin TL ve bilekliğinin fiyatı 25 bin 472 TL olduğu aktarıldı. Yüzüğün fiyatı ise henüz bilinmemektedir.