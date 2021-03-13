Şeyma Subaşı'nın süper minili elbisesi sosyal medyayı salladı

Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemin ortasında yer almaya devam ediyor.

Sevgilisi ile yaşadığı aşkını her fırsatta gözler önüne seren Subaşı'nın süper mini elbisesiyle yaptığı paylaşım yine olay oldu.

Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle bir partiye katılan Şeyma Subaşı, katıldığı doğum günü partisinde giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatlerine üzerine çekti. Süper kısa elbisesi ile objektiflere poz veren Subaşı, paylaşımını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum alan Şeyma Subaşı'nın yorumlarında genel olarak 'Etek giymeyi unutmuşsun' ifadeleri yer aldı.

Şeyma Subaşı, post olarak paylaştığı bir fotoğrafından ise giydiği sweatshirt'ündeki yazıyla da dikkat çekti. Subaşı'nın kıyafeti üzerinde yazan yazının "Erkek arkadaşımın malıyım" ifadesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.