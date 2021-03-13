İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Şeyma Subaşı'nın süper minili elbisesi sosyal medyayı salladı

Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı'nın süper mini elbisesi ile verdiği poslar sosyal medyada olay oldu. Elbisenin kısalığı görenleri şaşkına çevirirken paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:52
Şeyma Subaşı'nın süper minili elbisesi sosyal medyayı salladı
Takip Et:

Mısırlı yatırımcı sevgilisi  Mohammed Alsaloussi ile bir süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemin ortasında yer almaya devam ediyor.

Sevgilisi ile yaşadığı aşkını her fırsatta gözler önüne seren Subaşı'nın süper mini elbisesiyle yaptığı paylaşım yine olay oldu. 

Geçtiğimiz akşam sevgilisiyle bir partiye katılan Şeyma Subaşı, katıldığı doğum günü partisinde giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatlerine üzerine çekti. Süper kısa elbisesi ile objektiflere poz veren Subaşı, paylaşımını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum alan Şeyma Subaşı'nın yorumlarında genel olarak 'Etek giymeyi unutmuşsun' ifadeleri yer aldı.

Şeyma Subaşı, post olarak paylaştığı bir fotoğrafından ise giydiği sweatshirt'ündeki yazıyla da dikkat çekti. Subaşı'nın kıyafeti üzerinde yazan yazının "Erkek arkadaşımın malıyım" ifadesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.



Son Güncelleme: 13.03.2021 11:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıSüper Mini ElbiseSon Paylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?
Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?
Bay J kimdir, gerçek adı nedir?
Bay J kimdir, gerçek adı nedir?
Hakan Taşıyan ve kız kardeşinin son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar!
Hakan Taşıyan ve kız kardeşinin son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar!
Rasim Öztekin'in cenaze töreni ve cenaze namazı ne zaman? Kızı Pelin Öztekin cenaze töreni tarihini açıkladı
Rasim Öztekin'in cenaze töreni ve cenaze namazı ne zaman? Kızı Pelin Öztekin cenaze töreni tarihini açıkladı
İbo Show final mi yapacak? Reytinglerde düşüş mü var?
İbo Show final mi yapacak? Reytinglerde düşüş mü var?
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar

Popüler Haberler

TJK 10 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
TV'de bugün hangi diziler ve porgramlar var? 13 Mart 2021 Cumartesi TV yayın akışı
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 13 Mart 2021 Cumartesi canlı maç saatleri
En iyi Macbook uygulamaları listesi 2021
Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi? Seçim barajı şuanda kaç?
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2021 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 13 Mart 2021 Cumartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Yeni çipli kimlik kartı kaybolursa ne olur? 2021 Kaybolan çipli kimlik nasıl çıkarılır?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Ramo bu akşam neden yok 12 Mart Cuma neden yok? Show TV Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Rasim Öztekin'in cenaze töreni ne zaman ve nerede düzenlenecek?
Gerçek Gangster dizi konusu ve oyuncuları
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? AGİ'de dikkate alınan durumlar
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Kadayıflı muhallebi tatlısı evde yapımı için kolay tarif
Saç satmak için en az kaç cm olmalı? Ortalama saç satma fiyatları
Trendyol ile nasıl para kazanılır? Trendyol alışveriş liste linki ile para kazanma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.