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Şeyma Subaşı'nın "En iyisini hak ediyorum" sözlerine Gamze Özçelik'ten yanıt

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın İnstagram hesabı üzerinden "Her şeyin en iyisini hak ediyorum" paylaşımına karşı eski oyuncu Gamze Özçelik'ten yanıt geldi. İşte detaylar...

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:27
Şeyma Subaşı'nın
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Eski oyuncu Gamze Özçelik kariyerinin en iyi dönemlerindeyken radikal bir kararla şöhreti bırakmıştı. Maneviyata yönelen Özçelik, yaptığı yardımlarla halkın kalbinde taht kurdu. Umuda Koşanlar Deneği’ni kurdu ve yardıma muhtaç olan insanlara yardım eli uzattı. Özçelik İnstagram’daki son paylaşımı ile de dikkat çekti. Şeyma Subaşı’nın sevgilisinin uçak kiralaması üzerine Subaşı’nın “En iyisini hak ediyorum” açıklamasına karşı Özçelik Afrika’da açlıkla mücadele eden çocuklar üzerinden gönderme yaptı.

Resmi İnstagram hesabından Afrika’daki çocukların fotoğraflarını paylaşan Özçelik, fotoğraflarda şu ifadeleri kullandı:

"Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" 

Sosyal medya üzerinden gösterişli paylaşım yapan herkese çağrıda bulunan Özçelik şu ifadeleri kullandı:

"Malınızı, mülkünüzü, yemeklerinizi, kıyafetlerinizi ve tatillerinizi paylaşıp durmayın. Bu canların yarasına basmayın. Bu dünyada yokluk sınav, varlık daha da büyük sınav. Dünya böyle bir yer değil. O yüzden de fani... En kötü görünenin arkasında binbir güzellik gizli olabilir. Hakikat herkese görünmez" 

 

"Allah hepimize sahip olduğumuz sağlığı, varlığı, enerjiyi; O'nun ilmi ile hayırda harcamaya nasip etsin. Bu dünyada yokluk büyük sınav, varlık daha da büyük sınav..."




Son Güncelleme: 21.04.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
şeymasubaşıGamzeÖzçelikİnstagram
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