Şeyma Subaşı'nın aşk hayatı Melisa'yı yordu! Melisa, huzuru babasının yanında buldu

Şeyma Subaşı herkesin bildiği gibi uzun süredir Meedo ile aşk yaşıyor. Şeyma Subaşı başlarda evlilik kararı aldıklarını ardından ayrıldıklarını duyurdu. İkili kısa süre sonra yeniden barıştı.

Şeyma Subaşı’nın aşk hayatı Melisa’yı yordu

Bir süredir sosyal medyanın gündeminde olan Şeyma Subaşı Meedo ile evliliklerini duyurduktan kısa süre sonra hamile olduğunu açıkladı. Başta yalanlasa da sonradan yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğrulayan Şeyma Subaşı olayın hemen sonrasında Meedo ile ayrıldığını belirtti.

Ayrılmadan önce Meedo’nun dolandırıcı olduğu söylentileri ayrıldıktan sonra da yayılmaya devam etti. Ancak Meedo hediyelerin faturalarını göstererek bu iddiaları yalanladı. Bunun üzerine Şeyma Subaşı yeniden barıştı.

Melisa soluğu babasının yanında aldı

Şeyma’nın aşk hayatında her şey yolunda görünse de bir süredir yaşanan olaylar Melisa’yı oldukça yıprattı. Bulunduğu durumdan çok sıkılan Melisa tatil için Acun Ilıcalı’nın yanına gitti. Bu sırada kuzeni Duru’nun doğum günü partisine katılan Melisa huzura erdi.

Acun Ilıcalı Melisa’nın mutlu olması için elinden gelen her şeyi yaptı. Önce helikoptere bindirdi, sonra kuzeni Duru ile teknesinde gezdirdi. Deniz içinde şişme oyuncaklarıyla çok eğlenen Melisa, babasıyla birlikte poz verdi.

