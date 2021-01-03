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Şeyma Subaşı'ndan mini elbiseli seksi paylaşım!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mini elbiseli seksi pozlarını sosyal medya hesabında yayınladı.

03 Ocak 2021 Pazar 18:23
Şeyma Subaşı'ndan mini elbiseli seksi paylaşım!
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Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sosyal medya hesabından dur durak bilmeden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, son fotoğrafıyla magazin gündemine oturdu. Eski eşinin dijital platformu Exxen’de seyahatle ilgili bir program yapacağı konuşulan Şeyma Subaşı, cesur paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüledi

Instagram’da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Subaşı, paylaşımını takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı’nın seksi paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıAcun IlıcalıSosyal MedyaKırmızı
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