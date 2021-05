Ibiza’da tatilde olan Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile vakit geçirmeye devam ederken sosyal medya hesabından paylaştığı son storie merak edilmeye başlandı. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili paylaşımı dikkat çeken Şeyma Subaşı mutluluğunu paylaşmaya devam ediyor.

Yılın başındaMohammed Alsaloussi ile yeni bir ilişkiye başlayan Şeyma Subaşı aşkı devam ederken Subaşı paylaşımlarına da devam ediyor. Ibiza’da rüya gibi bir tatilde olan Şeyma Subaşı paylaşımında nikaha çok kalmadığını paylaştı.

Alsaloussi’yi paylaşan Subaşı paylaşımında ‘Yes my love, work harder for me please’ (Evet sevgilim lütfen benim için daha fazla çalış) yazdı.