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Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı'dan Miami tatilinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:40
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım
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Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra yaptığı iddialı paylaşımlar ile sosyal medyada fenomen olan Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Karantina sonrasında yurt içinde çıktığı tatili bitiren ünlü fenomen soluğu yurt dışında almıştı.

Subaşı yaptığı uzun tatillerde de sosyal medyada takipçilerini hiç ihmal etmedi ve gittiği her yeri adeta gün gün sevenleriyle paylaştı.

Şu sıralar Miami'de tatil olduğu bilinen güzel oyuncunun Miami'den kendisine bir ev aldığı iddia edildi.

Takipçilerini yine ihmal etmeyen güzel fenomen yaptığı paylaşımın altına düştüğü not ile epey dikkat çekti.

O KADIN OLABİLMEK İÇİN ÇOK ŞEY FEDA ETTİM

Subaşı paylaşımında, güçlü bir kadın olduğunu, hayatında onu vuran herşeyi kendi başına halletiğini ,uyumak için ağladığını ve kendisini topladığını söyledi. Subaşı,gün geçtikçe de güçlendiğini vurguladı. Ünlü fenomen sözlerinin sonunda ise,'Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim!' dedi

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:40
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıFenomen şeyma Subaşı
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