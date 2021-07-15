Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya arasındaki gerginlik devam ediyor!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve yeni sevgilisi Çağla Altunkaya arasındaki gerginlik devam ediyor. İkili birbirini sosyal medyadan takip ettiği fotoğraf paylaşımlarından belli oluyor.

Şeyma Subaşı'nın kısa zaman önce ayrıldığı sevgilisi tarafından büyük hüsrana uğramıştı. Sevgilisinin bir dolandırı olduğu ortaya çıktı. Gündemden düşmeyen ve her hareketi linç gören güzelin son zaman eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya ile girdiği gerilim sosyal medyaya yansımaya devam ediyor.

Eski eşi ve yeni sevgilisinin benzerliği dikkatleri çekerken, Ilıcalı bu gerilimin içinde olmaktan uzak duruyor. Ilıcalı ile Altunkaya'nın yaklaşık 1,5 senedir ilişkileri devam ediyor. Dikkatleri çeken nokta ise ikisinin her konuda benzerliği oldu.