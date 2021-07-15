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Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya arasındaki gerginlik devam ediyor!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve yeni sevgilisi Çağla Altunkaya arasında gerilim hat safhada devam ediyor. İkili birbirini sosyal medya üzerinden takip ettiği ortada olduğu yayınladıkları fotoğraflardan belli oluyor. Şeyma Subaşı ve Çağla Altunkaya arasındaki gerginliğin nedeni ne? İşte detaylar burada!

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:18
Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla Altunkaya arasındaki gerginlik devam ediyor!
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve yeni sevgilisi Çağla Altunkaya arasındaki gerginlik devam ediyor. İkili birbirini sosyal medyadan takip ettiği fotoğraf paylaşımlarından belli oluyor.

Şeyma Subaşı'nın kısa zaman önce ayrıldığı sevgilisi tarafından büyük hüsrana uğramıştı. Sevgilisinin bir dolandırı olduğu ortaya çıktı. Gündemden düşmeyen ve her hareketi linç gören güzelin son zaman eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya ile girdiği gerilim sosyal medyaya yansımaya devam ediyor. 

Eski eşi ve yeni sevgilisinin benzerliği dikkatleri çekerken, Ilıcalı bu gerilimin içinde olmaktan uzak duruyor. Ilıcalı ile Altunkaya'nın yaklaşık 1,5 senedir ilişkileri devam ediyor. Dikkatleri çeken nokta ise ikisinin her konuda benzerliği oldu. 

 

 


Son Güncelleme: 15.07.2021 12:18
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Anahtar Kelimeler:
Gerginlik Devamçağla AltunkayaAcun IlıcalıŞeyma Subaşı
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