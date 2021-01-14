Şeyma Subaşı üstsüz deniz kabuğuyla poz verdi, takipçileri çileden çıktı

ABD'nin Miami eyaletinden ev alan ve orada yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, peş peşe tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile olan sarmaş dolaş fotoğrafları ile de bir çok tepkiyle karşılaşan Subaşı'nın son fotoğrafı takipçilerini kızdırdı.

Yeni bir aşka yelken açarak Dominik, Karayipler ve Miami arasında sürekli mekik dokuyan Şeyma Subaşı üstsüz bir şekilde sadece deniz kabuğu ile poz verdi ve bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken bir çok olumsuz yorumlar da yapıldı. Takipçilerinin çoğu annesin sen kendine gel diyerek olumsuz eleştiriler yaparken Subaşı 'Karayip Denizi' notuyla yaptığı paylaşım için bir açıklama yaptı.

Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun? diye soru soran takipçisine cevap veren Şeyma Subaşı, "Senin gibiler böyle düşünüp dursun diye" ifadelerini kullandı.

Yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş pozları ile sosyal medyanın sürekli gündeminde kalan Şeyma Subaşı için ne yapacağını şaşırdı yorumları yapılırken Mohammed Al Saloussi'nin seni özledim mesajıyla bir araya gelen çiçeği bununda sevgililer birlikte Amerikan futbolu izlediler.