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Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döndü!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi olan Şeyma Subaşı, İstanbul’a geri döndü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu yaptığı her paylaşım ile dikkat çekerken sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı ile gittiği Bali tatilinden döndü.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:16
Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döndü!
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Ünlü fenomen Şeyma Subaşı sevgilisi ile gittiği tatilden geri döndü. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı ile Bali’ye giden Subaşı, ‘hayallerinin tatili’ olarak nitelendirdiği tatile gitti ve birçok paylaşımlarda bulundu. Türkiye’ye gelir gelmez İstinyePark AVM giden fenomen, spor kıyafetleri ve vücudu ile dikkat çekti.

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, spor giyim mağazalarını gezdi. Bali tatiline gitmek için milyarder sevgilisi tüm uçağı rezerve etti. Mısırlı milyarder sevgilisi özel jet bulamadığı için tüm uçağı rezerve ettiği öğrenildi.  Her anını sosyal medyadan paylaşan ünlü fenomen sevgilisinin uçağı rezerve etmesi üzerine notunu düşen Şeyma Subaşı dalga konusu oldu.




Son Güncelleme: 01.05.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıIstanbulMohammed Alsaloussi
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