Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döndü!

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı sevgilisi ile gittiği tatilden geri döndü. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve kızı ile Bali’ye giden Subaşı, ‘hayallerinin tatili’ olarak nitelendirdiği tatile gitti ve birçok paylaşımlarda bulundu. Türkiye’ye gelir gelmez İstinyePark AVM giden fenomen, spor kıyafetleri ve vücudu ile dikkat çekti.





30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, spor giyim mağazalarını gezdi. Bali tatiline gitmek için milyarder sevgilisi tüm uçağı rezerve etti. Mısırlı milyarder sevgilisi özel jet bulamadığı için tüm uçağı rezerve ettiği öğrenildi. Her anını sosyal medyadan paylaşan ünlü fenomen sevgilisinin uçağı rezerve etmesi üzerine notunu düşen Şeyma Subaşı dalga konusu oldu.



