Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?

Bir süredir Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsalouissi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı aldığı evlilik teklifi ile gündeme geldi. Subaşı’nın sevgilisinin aldığı yüzük ise merak konusu oldu. Takipçileri Şeyma Subaşı’nın yüzüğünü fiyatını ve markasını merak etti. Peki Şeyma Subaşı’nın yüzüğü kaç TL? Hangi marka?
Mısırlı sevgiliden evlilik teklifi
Şeyma Subaşı’nın yüzüğü ne kadar?
Sosyal medyada oldukça gündem olan konu ise evlilik teklifi ve Mısırlı sevgilinin aldığı yüzük oldu. Peki yüzüğün fiyatı ne kadar? İşte yüzüğün markası ve fiyatı…
Son Güncelleme: 04.06.2021 14:51