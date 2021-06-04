Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?

Bir süredir Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsalouissi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı aldığı evlilik teklifi ile gündeme geldi. Subaşı’nın sevgilisinin aldığı yüzük ise merak konusu oldu. Takipçileri Şeyma Subaşı’nın yüzüğünü fiyatını ve markasını merak etti. Peki Şeyma Subaşı’nın yüzüğü kaç TL? Hangi marka?

Mısırlı sevgiliden evlilik teklifi

Şeyma Subaşı’nın yüzüğü ne kadar?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Bu anları İnstagram hesabından paylaşan Subaşı, mutluluğunu gözler önüne serdi. Subaşı bu anları “Dünyada en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an… Duygularımı anlatacak kelime yok…” yorumu ile paylaştı. Gündem olan konu ise Şeyma Subaşı’nın yüzüğü oldu.

Sosyal medyada oldukça gündem olan konu ise evlilik teklifi ve Mısırlı sevgilinin aldığı yüzük oldu. Peki yüzüğün fiyatı ne kadar? İşte yüzüğün markası ve fiyatı…