Şeyma Subaşı teknesinde üstsüz paylaşımı ile sanal alemi salladı

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik 14 ay süren ve ardından aşk hayatı ile gündeme gelen fenomen Şeyma Subaşı karantina sonrasında ev yaşamına ara verdi ve soluğu bodrum'da aldı.

30 yaşında olan başarılı fenomen Bodrum'da ki teknesinde tatilin keyfini çıkarırken takipçilerinide ihmal etmedi.

Subaşı tekne üzerinde verdiği bikinili pozları ve bir ara üstsüz halini takipçileri ile paylaştı.

Kusursuz fiziği ve güzelliği ile dikkatleri devamlı üzerine çeken başarılı fenomenin bu pozları kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte sosyal medya fenomeni olan Subaşı'nın sanal alemi sallayan o pozları