Şeyma Subaşı sevgilisiyle sarmaş dolaş!

30 yaşındaki ünlü fenomen Şeyma Subaşı Mısırlı iş iadamı sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile mutluluğunu ve yaşadığı her anını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz 14 Şubat sevgili gününde ayna karşısında sevgilisiyle verdiği poz sanal alemde epey konuşulmuş ve fenomenin bu payaşımı takipçileri tarafından epey beğenilmişti.

Instagram'da üç milyondan fazla hayranı bulunan güzel fenomenin paylaşımları kadar altına düştüğü notlarda dikkat çekiyor.

Şeyma Subaşı, bu sefer sosyal medyasından Mısırlı sevgilisinin elinin kalçasında olduğu sarmaş dolaş fotoğraf karesine yer verdi. Ünlü fenomenin bu mutlu pozu kısa süre içinde 100 binden fazla beğeni topladı.