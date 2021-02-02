Şeyma Subaşı, sevgilisinin arabasıyla hava attı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan aylar önce ayrılmıştı. Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Salouissi ile sosyal medya üzerinden sürekli paylaşım yapıyor. Subaşı, sevgilisinin arabasından ve yatından sürekli gönderiler, hikayeler paylaşıyor.

Subaşı, şimdilerse ise sevgilisinin son model arabasının önündeki pozuyla gündemdeki yerini aldı. Son model siyah arabanın arkasına oturan ve arabanın kapıları sanki kanatmışçasına poz veren Subaşı'nın sevgilinisin mal marlığı insanların gözünü büyülemeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı, Mohammed'e olan aşkını vurgulamak için yaptığı paylaşımda Mohammed'in Melisa'dan sonraki her şeyi olduğunu yazmıştı.