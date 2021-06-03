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Şeyma subaşı ne zaman evlenecek? Şeyma Subaşı'nın düğünü ne zaman olacak?

Acun Ilıcalı ile evlenerek ismini duyuran Şeyma Subaşı, şu sıralarda Mısırlı iş adamı Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Peki Şeyma Subaşı ne zaman evleniyor? Yanıtı haberimizde…

03 Haziran 2021 Perşembe 22:10
Şeyma subaşı ne zaman evlenecek? Şeyma Subaşı'nın düğünü ne zaman olacak?
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Türkiye’nin ünlü medya patronlarından olan Acun Ilıcalı ile evlenmesinden sonra tüm Türkiye’de adını duyuran Şeyma Subaşı, yaşadığı lüks hayat, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve ilişkileri ile gündem olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı ile bir süre önce boşanmış olan Subaşı, Ilıcalı’dan aldığı nafaka, yaşadığı kısa ömürlü ilişkiler nedeniyle zaman zaman konuşulmaya devam edilirken, şu sıralarda ise Mısırlı milyarder iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşk yaşamasıyla dikkatleri tekrar üstüne çekti. Mısırlı milyarder ile birkaç aydır sevgili olan ünlü isim, sevgilisinin anne ve babası ile tanışarak evlilik aşamasına geçtiğinin sinyallerini vermeye başladı.

Alsaloussi’nin ailesiyle tanışan Subaşı’nın evlilik hazırlıklarına girdiği iddia ediliyordu. Bu iddialar, sosyal medya fenomeninin Instagram üzerinden düğün davetiyelerini hazırladığını duyurmasıyla gerçeğe dönüştü.

Düğünün ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Ancak yaz mevsimi içinde düğünün yapılması bekleniyor.


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMohammed Alsaloussi
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