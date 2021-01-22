Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile paylaşımlara doyamadı

İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra çok vakit geçmeden yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı gönlünü Suudi Arabistanlı şeyhin milyarder oğluna kaptırdı.Aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Pandemi döneminde tatile ara vermeyen Subaşı Amerika’nın Largo adasında tatilini sürdürüyor. Tatilde ona kızı Melisa ile arkadaşları eşlik ediyor.

YENİ AŞKINI PAYLAŞMAYA DOYAMIYOR

Özel hayatı ile sürekli gündemde olan paylaşımları dikkat çeken Subaşı son paylaşımında Amerika’da tatildeyken sevgilisi ile birlikte sürat teknesi kullandığı anları paylaştı. Paylaşımını “sadece sen ve ben” notunu paylaşan Şeyma Subaşının paylaşımlarında sürekli sevgilisiyle sarmaş dolaş olması dikkat çekti.

Geçen yaz İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" notunu düşmüştü.

YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni sevgilisi merak edilen Şeyma Subaşı’nın gizemli sevgilinin Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan milyarder Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı.