Şeyma Subaşı Miami sahillerinden turuncu bikinisiyle poz verdi

Yaz tatilinin keyfini Ege sahillerinde geçiren ünlü fenomen Şeyma Subaşı, yurt içi tatilini bitirir bitirmez soluğu yurt dışında aldı.

30 yaşındaki fenomen yakın dostlarıyla birlikte tatil için Miami sahillerini seçti.

Dünya üzeriden yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle bir çok ülkede konulan uçuş yasaklarının kaldırılmasını fırsat bilen Subaşı, ilk olarak Londra'ya uçtu.

Tatil ve gezme keyfine devam eden güzel fenomen daha sonra rotasının Meksikaya burdan da son olarak Miami'ye çevirdi.

Bir çok yabancı ünlü gibi soluğu Miami'nin ünlü sahillerden alan Subaşı, takipçilerine poz vermeyide ihmal etmedi.

Subaşı turuncu bikinisiyle miami sahillerinden adeta takipçilerini selamladı ve fotoğrafının altınada mutlu,huzurlu ve sağlıklı olduğunu yazmayı unutmadı.

İşte yaz tatilini noktayıp, soluğu yurt dışında alan fenomenin hayranlarına Miami sahilleriden gönderdiği turuncu bikinili pozu