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Şeyma Subaşı Meksika tatilinden bikinili pozlarını paylaştı

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı çıktığı yurt dışı tatiline Meksika'da devam ediyor.Güneşin, suyun tadını çıkaran Şeyma Subaşı Meksika tatilinden bikinili pozlarını paylaştı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 23:57
Şeyma Subaşı Meksika tatilinden bikinili pozlarını paylaştı
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Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Şubaşı bitirdiği yurt içi tatili sonrasında soluğu yurt dışında almıştı.

Tatil için ilk durak olarak Miami'yi seçen ünlü fenomen buradaki tatilinde hayranlarını hiç ihmal etmemiş ve onlara devam paylaşımlar yapmıştı.

Miami'den sonra yurt dışı tatiline devam eden Şubası şimdilerde rotasını Meksiya çevirmiş durumda.

Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'a giden 30 yaşındaki ünlü fenomen suyun,havanın ve kumsalın tadını çıkarmaya devam ediyor.


Tatiline devam eden Subası takipçilerini bu seferde ihmal etmedi onlara mor bikinisiyle biribrinden özel pozlar paylaştı.

Sanal alemde 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Şeyma Subaşı'nın bu özel pozları kısa süre içinde binlerce yorum - beğeni topladı.

İşte Meksika tatiline giden Şeyma Subaşı'nın o pozları

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşışeyma Bikinili Paylaşım
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