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Şeyma Subaşı kız arkadaşlarıyla direk dansı yaptı

Son zamanlarda Mısırlı milyarder sevgilisiyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez de kız arkadaşlarıyla direk dansı yaparak sosyal medyada olay yarattı.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:01
Şeyma Subaşı kız arkadaşlarıyla direk dansı yaptı
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Yapımcı Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı yeni sevgilisiyle aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Subaşı, bu kez takipçilerini oldukça heyecanlandırdı.

Kız arkadaşlarıyla direk dansı yaptı

Fit fiziği ile dikkatleri çeken bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Subaşı, bir dans merkezinde kız arkadaşlarıyla direk dansı yaparken çekilen videosunu yayınladı. Subaşı’nın seksi dansı takipçilerinden beğeni topladı.

İşte o kareler:



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:01
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıDirek Dansı
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