Şeyma Subaşı kız arkadaşlarıyla direk dansı yaptı

Yapımcı Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı yeni sevgilisiyle aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Subaşı, bu kez takipçilerini oldukça heyecanlandırdı.

Kız arkadaşlarıyla direk dansı yaptı

Fit fiziği ile dikkatleri çeken bir çocuk annesi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Subaşı, bir dans merkezinde kız arkadaşlarıyla direk dansı yaparken çekilen videosunu yayınladı. Subaşı’nın seksi dansı takipçilerinden beğeni topladı.

İşte o kareler: