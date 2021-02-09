Şeyma Subaşı, kendisini ananasa benzetti

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, ilişkisi bittikten sonra bir süre kalbini aşka boş bırakmıştı. Mısırlı iş adamı sevgilisinin yüzünü bir süre boyunca paylaşmayan Subaşı’nın sevgilisinin Mohammed Al Saloussi olduğu öğrenilmişti.

Subaşı, sevgilisiyle beraber Miami’deki evlerinde yaşamaya devam ediyor. Instagram’da her gün hikaye veya gönderi paylaşımı yapan Subaşı, bu sefer siyah büstiyer ve sarı şortlu halini paylaştı. Subaşı, fotoğrafın altına İngilizce olarak “Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içerden yumuşak ve tatlı. Üstünde tacı bulunan.” yazdı.