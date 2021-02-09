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Şeyma Subaşı, kendisini ananasa benzetti

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinde olan Şeyma Subaşı, yine değişik bir olayla gündeme geldi. Subaşı, kendisini ananasa benzetti.

09 Şubat 2021 Salı 18:31
Şeyma Subaşı, kendisini ananasa benzetti
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İtalyan sevgilisi Guido Senia ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, ilişkisi bittikten sonra bir süre kalbini aşka boş bırakmıştı. Mısırlı iş adamı sevgilisinin yüzünü bir süre boyunca paylaşmayan Subaşı’nın sevgilisinin Mohammed Al Saloussi olduğu öğrenilmişti.

 

Subaşı, sevgilisiyle beraber Miami’deki evlerinde yaşamaya devam ediyor. Instagram’da her gün hikaye veya gönderi paylaşımı yapan Subaşı, bu sefer siyah büstiyer ve sarı şortlu halini paylaştı. Subaşı, fotoğrafın altına İngilizce olarak “Ananas gibiyim. Dışarıdan güçlü, içerden yumuşak ve tatlı. Üstünde tacı bulunan.” yazdı. 

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMohammed Al SaloussiGuido Senia
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