Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia

Instagram'daki 'We Wont Lie Mag' isimli gizli hesabın yayınladığı habere göre Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu iddiası ortaya atıldı. Zaten ortada dolaşan haziran ayında Dubai’de kıyılacak nikah dedikodusuna bir yenisi daha eklendi. Hatta bu söylentinin üzerine 'Bir Şeyma klasiği daha gerçekleşiyor' ifadesiyle yorumlarda sıkça karşılaşıldı.

Hamilelik haberinin doğruluk payının olmasının olasılığıysa geçtiğimiz haftalarda İstanbul’ a dönen Şeyma Subaşı özel bir hastanede görüntülenmesi oldu. Maslak’ta bir Kadın Doğum Uzmanı Poliniğinde muayene olan Subaşı içeriye hemşirenin dahi girmesini istemedi. Şeyma Subaşı daha önce acun Ilıcalı ile evlilik gerçekleştirmeden önce de hamile kalmış kızı melisayı kucağını aldıktan daha sonra eski çift Fransa’ da sade bir düğün ile evlenmişti.