İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia

Lüks hayatını sosyal medya da sürekli takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı son zamanlarda Mısırlı Milyarder Mohammed Al Saloussi olan aşkı ile göze çarpıyor. Aşklarının en büyük Konusuysa Mısırlı Milyarder, Mohammed Al Saloussi’nin Şeyma Subaşı’ına yapmış olduğu sürekli pahalı sürprizler olmaktadır. Fakat magazin gündemini sallayacak bir iddia ortaya düşmüş bulunmakta. Söylenene göre Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu düşünülmekte. Peki bu konu hakkında son durum ne? Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia. Haberin detayları Gürses ‘te

09 Mayıs 2021 Pazar 20:49
Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia
Takip Et:

Instagram'daki 'We Wont Lie Mag' isimli gizli hesabın yayınladığı habere göre Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu iddiası ortaya atıldı. Zaten ortada dolaşan haziran ayında Dubai’de kıyılacak nikah dedikodusuna bir yenisi daha eklendi. Hatta bu söylentinin üzerine 'Bir Şeyma klasiği daha gerçekleşiyor' ifadesiyle yorumlarda sıkça karşılaşıldı.

Hamilelik haberinin doğruluk payının olmasının olasılığıysa geçtiğimiz haftalarda İstanbul’ a dönen Şeyma Subaşı özel bir hastanede görüntülenmesi oldu.  Maslak’ta bir Kadın Doğum Uzmanı Poliniğinde muayene olan Subaşı içeriye hemşirenin dahi girmesini istemedi. Şeyma Subaşı daha önce acun Ilıcalı ile evlilik gerçekleştirmeden önce de hamile kalmış kızı melisayı kucağını aldıktan daha sonra eski çift Fransa’ da sade bir düğün ile evlenmişti.




Son Güncelleme: 09.05.2021 20:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SosyalmedyaşeymasubaşıAcunılıcalıMelisaMısırlımilyarderMohammedalsalooussi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim vurdu, neden vuruldu?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim vurdu, neden vuruldu?
Ceyda Ersoy intihar mı etti? Ciciş Ceyda Acun Ilıcalı iş vermedi diye mi intihar etti?
Ceyda Ersoy intihar mı etti? Ciciş Ceyda Acun Ilıcalı iş vermedi diye mi intihar etti?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
SGK askerlik borçlanması nedir, kimler askerlik borçlanmasından faydalanabilir? 2021 Askerlik borçlanması başvuru detayları
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Arnavutluk güncel asgari ücret tutarları 2021
Seni Çok Bekledim dizisindeki Serkan karakteri kimdir? Gürkan Güzeyhuz nereli, yaşı kaç?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?
Maraşlı Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz yaşı, boyu, sevgilisi
Rüyada büyük fare görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? büyük fare görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm full izle tek parça! TRT 1

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.