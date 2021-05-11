Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?

Son yılların en gözde ismi Şeyma Subaşı, yine magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı aşktan dolayı sürekli gündemde olan Subaşı, bu kez evlilik haberiyle gündeme oturdu. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, evlilik kararı aldıklarını açıkladı.

Düğün için misafir listesi hazırlamaya paylaşan Subaşı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına ‘çok heyecanlıyım’ yazan Subaşı, sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi çiftinin düğün tarihi henüz bilinmezken, bu yaz düğünün olacağı tahmin ediliyor. İşte Şeyma Subaşı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım...