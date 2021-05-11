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Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?

Bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme oturdu. Düğün için misafir listesi hazırladığı fotoğrafı Instagram’a koyan Subaşı, gündemin ilk sırasında kendine yer buldu. Subaşı’nın takipçileri ise Şeyma Subaşı evleniyor mu sorusunu araştırmaya başladı. İşte bu sorunun yanıtı...

11 Mayıs 2021 Salı 01:25
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
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Son yılların en gözde ismi Şeyma Subaşı, yine magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile yaşadığı aşktan dolayı sürekli gündemde olan Subaşı, bu kez evlilik haberiyle gündeme oturdu. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, evlilik kararı aldıklarını açıkladı.

Düğün için misafir listesi hazırlamaya paylaşan Subaşı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına ‘çok heyecanlıyım’ yazan Subaşı, sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu. Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi çiftinin düğün tarihi henüz bilinmezken, bu yaz düğünün olacağı tahmin ediliyor. İşte Şeyma Subaşı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım...




Son Güncelleme: 11.05.2021 01:25
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMohammed Al Saloussi
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