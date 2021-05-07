Şeyma Subaşı çantası kaç para?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliğe geçtiğimiz sene son veren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile nişanlanmıştı. Şu sıralar nişanlısı ile Bali’de tatil yapan Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Şeyma Subaşı son olarak tatilde giydiği kıyafetle ayna pozu verdi. Subaşı’nın üzerindekitakipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Şeyma Subaşı’nın taktığı çanta tam 36.123 TL, yüzüğünün fiyatı ise 22.575 TL olduğu öğrenildi. Lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen Subaşı’nın geliri de merak konusu olmuş durumda.