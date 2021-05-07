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Şeyma Subaşı çantası kaç para?

Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile Bali’de tatilde olan Şeyma Subaşı yine gündem oldu. Subaşı’nın taktığı çantanın fiyatı kaç para soruları sosyal medyayı salladı. Şeyma Subaşı’nın çanta ve yüzüğünün değeri dudak uçuklattı.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:18
Şeyma Subaşı çantası kaç para?
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliğe geçtiğimiz sene son veren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile nişanlanmıştı. Şu sıralar nişanlısı ile Bali’de tatil yapan Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Şeyma Subaşı son olarak tatilde giydiği kıyafetle ayna pozu verdi. Subaşı’nın üzerindeki çanta takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Şeyma Subaşı’nın taktığı çanta tam 36.123 TL, yüzüğünün fiyatı ise 22.575 TL olduğu öğrenildi. Lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen Subaşı’nın geliri de merak konusu olmuş durumda.




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşıçanta
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