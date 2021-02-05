Şeyma Subaşı, bornozlu bir şekilde sevgilisine sarıldı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia’dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Mohammed Alsalouissi’de buldu. Şeyma Subaşı, sevgilisiyle olan video ve fotoğrafları Instagram uygulaması üzerinden paylaşıyor.

Subaşı, her paylaşımıyla gündemde yer almayı başarıyor. Sevgilisiyle olan ilişkisini sürekli sosyal medya üzerinden paylaşan Subaşı’nın bununa yine estetik yaptırdığı iddia edildi. Subaşı, bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı.

Şeyma Subaşı’nın en son gündeme gelme sebebi sevgilisinin lüks arabası üzerinde poz vermesiydi. Subaşı’nın son model arabaları paylaşımı binlerce yorum almıştı. Sevgilisinin parasıyla hava attığı hakkında da birçok yorum gelmişti.

Şeyma Subaşı’nın Instagram’da paylaştığı son fotoğraf olay oldu. Subaşı, bonozlu bir şekilde sevgilisine sarılırkenki fotoğrafını paylaştı. Subaşı, fotoğrafın altına “Tamamen seninim.” Notunu düştü.

