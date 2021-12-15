İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...

Şeyma Burcu Gül kimdir? Şeyma Burcu Gül hakkında bilgiler

Şeyma Burcu Gül'ün hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. 1989 yılında dünyaya gelen sanatçı Çukur, Bölük ve Hekimoğlu gibi dizilerde yer almıştır. Gül, ilk olarak Kendimize Doğru isimli dizide yer almıştır.

15 Aralık 2021 Çarşamba 15:18
Şeyma Burcu Gül kimdir? Şeyma Burcu Gül hakkında bilgiler
Takip Et:

Şeyma Burcu Gül’ün kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Şeyma Burcu Gül Samsun’da konservatuvar eğitimi almıştır.

Şeyma Burcu Gül kimdir?

Şeyma Burcu Gül, 1989 yılında doğmuştur. Samsun Gazi Belediyesi’nde oyunculuk eğitimi gören Şeyma Burcu Gül aslen Samsunludur. İlk olarak 2012 yılında Kendimize Doğru isimli dizide Reyhan karakterine can veren Şeyma Burcu Gül’un Instagram hesabı @seymaburcugul’dur.

Şeyma Burcu Gül, Çukur, Ailecek Şaşkınız ve Hekimoğlu gibi birçok sevilen yapımda yer almıştır.

Şeyma Burcu Gül rol aldığı yapımlar

Çukur

Bölük

Hekimoğlu

Ekip 1: Nizama Adanmış Ruhlar

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Bir Yusuf Masalı

Ailecek Şaşkınız

Kendimize Doğru

 


Son Güncelleme: 15.12.2021 15:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şeymaBurcuGül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pembe Coşkun Altunay kimdir? Pembe Coşkun Altunay dizi ve filmleri
Pembe Coşkun Altunay kimdir? Pembe Coşkun Altunay dizi ve filmleri
Nagehan Alçı Afganistan'da kara çarşafa girdi
Nagehan Alçı Afganistan'da kara çarşafa girdi
Hidayet Erdinç kimdir, nerede doğmuştur? Hidayet Erdinç evli mi? Hidayet Erdinç kaç yaşında?
Hidayet Erdinç kimdir, nerede doğmuştur? Hidayet Erdinç evli mi? Hidayet Erdinç kaç yaşında?
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven'in görev aldığı yapımlar
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven'in görev aldığı yapımlar
Gökhan Atalay kimdir? Gökhan Atalay görev aldığı yapımlar nelerdir ?
Gökhan Atalay kimdir? Gökhan Atalay görev aldığı yapımlar nelerdir ?
İbrahim Sevinç kimdir ? Nerede doğmuştur? İbrahim Sevinç evli mi? İbrahim Sevinç kaç yaşında?
İbrahim Sevinç kimdir ? Nerede doğmuştur? İbrahim Sevinç evli mi? İbrahim Sevinç kaç yaşında?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Şeyma Burcu Gül kimdir? Şeyma Burcu Gül hakkında bilgiler
LOL Urf Modu Ne Zaman Gelecek 2022
Kuveyt Türk araç kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Kimler faydalanabilir?
16 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Aralık Perşembe at yarışı programı
Pembe Coşkun Altunay kimdir? Pembe Coşkun Altunay dizi ve filmleri
TJK 15 Aralık 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Kıdem tazminatı nedir? İşçi hangi durumlarda kıdem tazminatı alabilir?
Şeftali ve Nektarin cilde faydalı mı? Cilt sorunu olanların imdadına şeftali ve nektarin yetişiyor
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Vardiya Amiri ne kadar maaş alıyor? Vardiya amiri görevleri nelerdir?
Show TV 28 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
Pirinç yetiştiriciliği nasıl yapılır?pirinç satış fiyatları belli oldu !
Apartman Gürültü Şikayeti – Rahatsız Eden Komşu Nereye Şikayet Edilir? 2022
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven'in görev aldığı yapımlar
Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen kimdir? Aytuğ Ergen nerelidir?
15 Aralık 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Yüksel Aksu kimdir? YönetmenYüksel Aksu’nun yer aldığı projeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.