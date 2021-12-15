Şeyma Burcu Gül kimdir? Şeyma Burcu Gül hakkında bilgiler

Şeyma Burcu Gül’ün kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Şeyma Burcu Gül Samsun’da konservatuvar eğitimi almıştır.

Şeyma Burcu Gül kimdir?

Şeyma Burcu Gül, 1989 yılında doğmuştur. Samsun Gazi Belediyesi’nde oyunculuk eğitimi gören Şeyma Burcu Gül aslen Samsunludur. İlk olarak 2012 yılında Kendimize Doğru isimli dizide Reyhan karakterine can veren Şeyma Burcu Gül’un Instagram hesabı @seymaburcugul’dur.

Şeyma Burcu Gül, Çukur, Ailecek Şaşkınız ve Hekimoğlu gibi birçok sevilen yapımda yer almıştır.

Şeyma Burcu Gül rol aldığı yapımlar

Çukur

Bölük

Hekimoğlu

Ekip 1: Nizama Adanmış Ruhlar

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Bir Yusuf Masalı

Ailecek Şaşkınız

Kendimize Doğru