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Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?

Başarılı sunucu Seyhan Şaşko'nun Ersin Düzen ile dünya evine girmesinin ardından vatandaşlar tarafından Seyhan Şaşko kim, kaç yaşında gibi sorular sorulmaya başladık. İşte Seyhan Şaşko'nun hayatına dair o soruların yanıtları...

19 Mart 2021 Cuma 18:34
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
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Bein Sports'un ünlü sunucu ismi Seyhan Şaşko, Ersin Düzen ile dünya evine girdi. Nikah sorası  pek çok kişi tarafından Seyhan Şaşko'nun kim olduğu aratıldı. İşte sizler için Seyhan Şaşko'nun hayatını derledik..

Seyhan Şaşko kimdir?

Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989'ta Makedonya'nın Osmanlı şehri olduğu zamanlar Makedonya'ya bağlı olan Ohrid'de doğdu. Babasının çalışma durumu sebebi ile ailesiyle beraber üç yaşından Türkiye'ye gelen Şaşko, FMV Ayazağa Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü tamamladı. Şaşko, İstanbul Üniversitesi'nde dört sene  Müzikal Tiyatro eğitimi de almıştır.

Televizyonculuk kariyerine 2009'da, TRT kanalında adım atan Seyhan Şaşko, TRT sonrasında Eurosport'ta "Ters Köşe" adlı programda sunuculuuk yapmış ve 2021'de LİG TV'ye transfer olmuştur. Ünlü sunucu Skyturk360'ta da sunuculuk yapmıştır. Şimdilerde ise Şaşko kariyerine Bein Sports'da devam etmektedir. Küçüklükten beri spora ilgi dutan Şaşko, tenis başta olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilenmektedir.



Son Güncelleme: 19.03.2021 18:34
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