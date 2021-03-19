Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?

Bein Sports'un ünlü sunucu ismi Seyhan Şaşko, Ersin Düzen ile dünya evine girdi. Nikah sorası pek çok kişi tarafından Seyhan Şaşko'nun kim olduğu aratıldı. İşte sizler için Seyhan Şaşko'nun hayatını derledik..
Seyhan Şaşko kimdir?
Televizyonculuk kariyerine 2009'da, TRT kanalında adım atan Seyhan Şaşko, TRT sonrasında Eurosport'ta "Ters Köşe" adlı programda sunuculuuk yapmış ve 2021'de LİG TV'ye transfer olmuştur. Ünlü sunucu Skyturk360'ta da sunuculuk yapmıştır. Şimdilerde ise Şaşko kariyerine Bein Sports'da devam etmektedir. Küçüklükten beri spora ilgi dutan Şaşko, tenis başta olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilenmektedir.
Son Güncelleme: 19.03.2021 18:34