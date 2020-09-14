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Şevval Şahin'in bitmeyen partileri pes dedirtti

Partileriyle sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, sevgilisinin koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen 21.yaşını boğazda parti vererek kutladı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 17:54
Şevval Şahin'in bitmeyen partileri pes dedirtti
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Model Şevval Şahin son günlerde sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile gündemden düşmüyor. Pandemi sürecini Miami’de geçiren çift, Türkiye’ye dönünce parti yapmaya başladı. Marcus Aral’ın 30 Ağustos’taki doğum günü partisi sonrasında, Aral’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Koronavirüsün durduramadığı Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu sefer de Şahin’in doğum günü için arkadaşlarıyla parti yaptılar. Sevgililerin ve arkadaşlarının vurdumduymaz tavırları pes dedirtti.


Çift, partiden fotoğraf ve video paylaşmayı da ihmal etmedi.



Son Güncelleme: 14.09.2020 17:54
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Anahtar Kelimeler:
şevval şahinYiğit Marcus Aral
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