Şevval Şahin'in bitmeyen partileri pes dedirtti

Model Şevval Şahin son günlerde sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile gündemden düşmüyor. Pandemi sürecini Miami’de geçiren çift, Türkiye’ye dönünce parti yapmaya başladı. Marcus Aral’ın 30 Ağustos’taki doğum günü partisi sonrasında, Aral’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Koronavirüsün durduramadığı Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu sefer de Şahin’in doğum günü için arkadaşlarıyla parti yaptılar. Sevgililerin ve arkadaşlarının vurdumduymaz tavırları pes dedirtti.

Çift, partiden fotoğraf ve video paylaşmayı da ihmal etmedi.