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Şevval Şahin küvette poz verdi,sanal alem konuştu!

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye güzeli seçilen ve yaşamına ABD'de devam eden Şevval Şahin'in kuvvete verdiği pozu sanal alem konuştu.

12 Kasım 2020 Perşembe 15:31
Şevval Şahin küvette poz verdi,sanal alem konuştu!
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Geçtiğimiz haftalarda tatil Türkiye'ye gelen ünlü model Şevval Şahin özel bir televizyon kanalında programa katılmış ve çok basit sorulara cevap vermemişti ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Programı yarıda kesen Şevval Şahin program sonrası yaptığı açıklamalarda duruma açıklık getirmiş ve bu olaylardan dolayı üzgün ve kırgın olduğunu anlatmıştı.

Başarılı model geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte kış aylarını geçireceği ABD'ye uçmuştu.

ABD'ye ayak basar basmaz kendini eğlence ve tatile veren Şahin, bu anlarınıda sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.


Güzel sosyal medyada takipçilerine verdiği son poz ile epey konuşuldu.

Banyo yaparken küvette çekilmiş pozunu hayralarına paylaşan Şahin'in pozu kadar altına düştüğü notta çok konuşuldu.

Ünlü modelin fotoğrafında yüzüne uyguladığı maske de takipçilerinin dikkatlerinden kaçmadı.

İşte ünlü model Şevval Şahin'in hayranlarına paylaştığı çok özel küvet pozu



Son Güncelleme: 12.11.2020 15:31
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Anahtar Kelimeler:
şevval şahinTürkiye Güzeli
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