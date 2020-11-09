Şevval Şahin bacak boyu uzunluğu için photoshop yaptığını yazanlara cevap verdi

2018 yılında Türkiye güzeli seçilmesiyle tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen güzem Şevval Şahin yaptığı yorumlar ile gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında programa katılan ve kendisine Türkiye ile ilgili olarak yöneltilen çok basit sorulara bile cevap verememiş ve programı yarıda kesip terk etmişti.

Bu olay sonrasında sanal alemde gündem olan ve bir çok kişiden tepki alan Şevval Şahin, çok üzüldüğünü ve kırıldığını ifade etmişti.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sevgilisi ile Miami'nin yolunu tutan Şahin, kışı burada geçireceğini sevenlerine duyurmuştu.

Sevgilisi ile Miami'de güzel ve keyifli anlar geçiren 2018 güzeli Şevval Şahin bu anları sevenleri ile paylaşmayıda ihmal etmedi.

Posta gazetesinde ki habere göre ünlü model yaptığı paylaşımda bacak boyu uzunluğu için photoshop yaptığını yazanlaracevap verdi.

Şahin, bu konuda Photoshop'a ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.