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Şevval Şahin ağzını açtı! 'Kilo al' diyenlere cevap verdi

2018 Türkiye Güzeli olan Şevval Şahin, son paylaşımıyla eleştiri odağı oldu! Zayıflığı sebebiyle eleştirilen manken, suskunluğunu bozdu. Şevval Şahin ne dedi? Haberimizde ünlü mankenin yaptığı açıklamalara yer verilmiştir. İşte o sözler...

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:11
Şevval Şahin ağzını açtı! 'Kilo al' diyenlere cevap verdi
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, zayıflığı yüzünden eleştirilmeye devam ediyor. Şahin, eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Şahin, geçtiğimiz günlerde objektif karşısına geçti. Kahverengi tayt ve siyah deri ceket giyen Şahin, fotoğraflarını ‘Mükemmel Pazar diyebiliriz‘ notunu düşerek paylaştı.

‘’Kilo almalısın’’

22 yaşında olan ünlü modelin son fotoğraflarına yorum yağdı. Takipçileri Şahin’in bacak boyu ve zayıflığına yorum yaptı. Takipçileri güzel modele, ‘’Biraz kilo al, aşırı zayıf görünüyorsun.’’ Şeklinde eleştirilerde bulundu.

‘’Saçma yorumlarınızdan bıktım’’

Güzel model, hakkında yapılan eleştirilere sert bir dille karşılık verdi.

"Hayır, size anormal geldiği için kilo almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim. Yorum silip, block etmekten (engellemek) de çok sıkıldım. Siz hangi kiloda mutluysanız öyle olun, başkalarının kilosuna karışmak ne? Sanki sosyal medyada ideal güzellik kavramı yokmuş gibi bir de kadınlardan hala body shaming (vücudu aşağılama),cyber bullying (siber zorbalık) görmek çok üzücü. Hem equality (eşitlik) diyorsunuz hem de Instagram'da popüler hesapları yargılamaktan çekinmiyorsunuz. Yazık! Ayrıca ben aşırı uzun, ince bacaklarımı çok seviyorum. Beni Şevval yapan da size göre anormal olan vücudum. Yes I'm an Avatar. I love it. (Avatar’ım, bunu seviyorum) Tabii ki her zaman pozitif mesaj atanları da görüyorum. Hep unuttuğumu, görmediğimi sanmayın" ifadelerini kullandı.

‘’ Size ne!’’

Şahin, daha önce yapılan eleştirilere, "Bazı yorumları okuyorum ve hayretler içindeyim gerçekten. Bunları nasıl mantıklı bulup, yazabiliyorsunuz anlamıyorum. Yok 'Yakıştı mı?', yok 'Vücudunu sergilemekten ne anlıyorsun?'... Size ne! Gerçekten size ne... Bali'deyim, yazlık bir yerdeyim. Ajansım için bikinili fotoğraf çekimi yaptım. Daha da çok yapacağım" karşılığını vermişti.

Güzel manken, "Kışlık görünümlerle mi Bali'de fotoğraf çekimi yapayım? Sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var? Fitim, böyle sağlıklı hissediyorum. Benim vücudum böyle, istesem de zaten kilo alamam. Kilo almayacağım." Cevabını vermişti.

‘’Kilo alamıyorum’’

Kısa bir süre önce sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bebek’te objektiflere yakalanan Şahin, istese de kilo alamadığını ve bünyesinin böyle olduğunu belirtti. Kilo alma gibi bir amacının olmadığını söyleyen Şahin, kendini sevdiğini belirtti.

‘’Çocuk olmayacaksa evlilik gereksiz’’

Ünlü mankenin erkek arkadaşı evlilik sorularına yanıt olarak, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok" ifadelerini kullandı.

Şahin ise, 21 yaşında olduğunu ve şu an böyle bir şey düşünmediğini belirtti.

Ev partileriyle eleştirildi

Şahin, geçen sene Eylül ayında sevgilisi ile birlikte ev partisi düzenlemişti. Pandemi sürecinde düzenledikleri partiyle eleştirilerin hedefi olmuşlardı.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:11
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Anahtar Kelimeler:
şevval şahinKiloEleştiri
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