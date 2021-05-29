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Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen dünya evine giriyor

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Sevinç Erbulak, bir süredir birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile dünya evine giriyor. Yaklaşık bir senedir birlikte olan çift, evlilik kararı aldı ve bu konuda ilk adımı da attı. Geçtiğimiz günlerde sade bir törenle nişanlanan çift, yakın bir zamanda dünya evine girecek.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:13
Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen dünya evine giriyor
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Birbirinden önemli yapımlarda yer alan ve son olarak TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sevinç Erbulak, bir süredir birlikte olduğu Volkan Cengen ile evlilik kararı aldı. Bu kararın ardından ilk adımı da atan çift, aile arasında yapılan sade bir nişan töreniyle nişanlandı. Nişan fotoğraflarını ve evlilik kararını Instagram hesabından duyuran Erbulak, paylaşımının altına ‘ailemiz büyüdü’ notunu düştü. Erbulak’ın paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterirken, çifte tebrik mesajları yağdı. İşte Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen çiftinin nişanından kareler...


Son Güncelleme: 29.05.2021 14:13
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Anahtar Kelimeler:
Sevinç ErbulakVolkan Cengen
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