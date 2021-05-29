Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen dünya evine giriyor

Birbirinden önemli yapımlarda yer alan ve son olarak TV8’de yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sevinç Erbulak, bir süredir birlikte olduğu Volkan Cengen ile evlilik kararı aldı. Bu kararın ardından ilk adımı da atan çift, aile arasında yapılan sade bir nişan töreniyle nişanlandı. Nişan fotoğraflarını ve evlilik kararını Instagram hesabından duyuran Erbulak, paylaşımının altına ‘ailemiz büyüdü’ notunu düştü. Erbulak’ın paylaşımına takipçileri yoğun ilgi gösterirken, çifte tebrik mesajları yağdı. İşte Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen çiftinin nişanından kareler...