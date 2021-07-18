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Sevgilisiyle tatile çıkan Aslı Enver'e aşk yaradı! Oyuncu güzelliğiyle herkesi büyülüyor

Gerek oyunculuğu gerekse güzelliğiyle dikkatlerini üzerine çeken Aslı Enver sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Yaptığı paylaşımlarla güzelliğini gözler önüne seren Enver herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor. Şimdilerde tatilde olan güzel oyuncu paylaştığı tatil pozuyla yine herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. İşte Aslı Enver’in çok konuşulan o pozu…

18 Temmuz 2021 Pazar 20:12
Sevgilisiyle tatile çıkan Aslı Enver'e aşk yaradı! Oyuncu güzelliğiyle herkesi büyülüyor
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Aslı Enver’in özel hayatına dair söylemler bitmiyor. Murat Boz ile olan ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok kişiyle aşk iddialarına karışan güzel oyuncu şimdilerde Sarp Batur’la birlikte. Sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden pozlarını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncunun fotoğraftaki mutluluğuysa gözlerden kaçmadı.

Sevgilisiyle tatile çıkan Aslı Enver’in mutluluğu dikkat çekti!

Yakın zaman önce sevgilisi Sarp Batur’la beraber görüntülenen Enver, şimdi de sevgilisi ile tatil keyfi yapıyor. Instagram hesabından tatil pozunu paylaşan güzel oyuncunun mutluluğu oldukça dikkat çekerken, hayranları onu mutlu görünce çok sevindi.

Aslı Enver geçer not aldı

Sevgilisiyle yaptığı tatilden bikinili pozunu paylaşan Enver, hem düzgün fiziği hem de doğal haliyle oldukça konuşuldu. Her haliyle beğenilen oyuncu, makyaj olmayan yüzünü yakından çekse de takipçilerinden geçer not almayı başardı.


Son Güncelleme: 18.07.2021 20:12
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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Tatil PozuAslı Enver
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