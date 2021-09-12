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Sevgilisinin hasretine dayanamayan Şeyma subaşı soluğu New York'ta aldı

Mısırlı sevgilisi Meedo ile uzun süredir birlikte olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin Türkiye'den ayrılması üzerine hasretine dayanamayarak New York'a gitti.

12 Eylül 2021 Pazar 21:56
Sevgilisinin hasretine dayanamayan Şeyma subaşı soluğu New York'ta aldı
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo ile ilişkisine tam gaz devam ediyor. Sevgilisinin işleri nedeniyle Türkiye’den ayrılması üzerine sevgili hasreti çeken Subaşı, günler sonra soluğu New York’ta aldı.

Hasretine fazla dayanamadı

Meedo ile olaylı ilişkisini sürdüren Subaşı, sevgilisi İstanbul’dan ayrılınca Youtube’a döneceğinin sinyallerini vermişti. Ünlü fenomen kızı Melisa okula başlar başlamaz bir dakika ayrı kalamadığı sevgilisi Meedo’nun yanına koştu. Subaşı’nın burada hem sevgilisiyle hasret gidereceği hem de Youtube çekimlerini gerçekleştireceği konuşuluyor.


Son Güncelleme: 12.09.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıNew YorkMeedo
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