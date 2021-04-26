Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na Miami'de milyon dolarlık jest!

Geçtiğimiz günlerde, özel jet bulamadığı için havayolu şirketine ek sefer koydurarak tüm biletleri satın alan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'na yeni bir jest daha yaptı. Miami'ye olan düşkünlüğünü bildiği sevgilisi Şeyma Subaşı'na bir ev satın alan Alsaloussi iki katlı dubleks villaya tam 3.5 milyon dolar ödedi.

babası Mısırlı bir şeyh olan iş insanı'nin aile şirketinin ABD'nin Florida eyaletinde olduğu biliniyor. Alsaloussi Holding'te adı altına kayıtlı 11 ayrı şirketi de bulunan Alsaloussi, geçtiğimiz yıl 'En Zengin Araplar' listesinin 18'inci sırasında yer almıştı. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin, sevgilisi Şeyma Subaşı için bu güne kadar yaptığı jestlerde yıllık kazancı kadar dudak uçuklattı.

Son olarak Miami'ye olan merakını bildiği sevgilisi Subaşı için 4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa satın alan Alsaloussi, evi Miami'nin en gözde yerlerinden biri olan Belle Meade Bulvarı'ndan seçtiği öğrenildi. Kızı Melisa ile eve yerleşen ve evin dekorasyonuyla bizzat kendi ilgilenen Şeyma Subaşı'nın şimdilerde yoğun olduğu görülüyor.