Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na Miami'de milyon dolarlık jest!

Geçtiğimiz günlerde, özel jet bulamadığı için havayolu şirketine ek sefer koydurarak tüm biletleri satın alan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'na yeni bir jest daha yaptı. Miami'ye olan düşkünlüğünü bildiği sevgilisi Şeyma Subaşı'na bir ev satın alan Alsaloussi iki katlı dubleks villaya tam 3.5 milyon dolar ödedi.
Son olarak Miami'ye olan merakını bildiği sevgilisi Subaşı için 4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa satın alan Alsaloussi, evi Miami'nin en gözde yerlerinden biri olan Belle Meade Bulvarı'ndan seçtiği öğrenildi. Kızı Melisa ile eve yerleşen ve evin dekorasyonuyla bizzat kendi ilgilenen Şeyma Subaşı'nın şimdilerde yoğun olduğu görülüyor.
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06