İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na Miami'de milyon dolarlık jest!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi, kesenin ağzını açtı ve sevgilisi rahat etsin diye Miami'den ev satın aldı. 4 bin metrekare iki katlı villa tarzı evin fiyatının ise 3,5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:06
Sevgilisinden Şeyma Subaşı'na Miami'de milyon dolarlık jest!
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde, özel jet bulamadığı için havayolu şirketine ek sefer koydurarak tüm biletleri satın alan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı'na yeni bir jest daha yaptı. Miami'ye olan düşkünlüğünü bildiği sevgilisi Şeyma Subaşı'na bir ev satın alan Alsaloussi iki katlı dubleks villaya tam 3.5 milyon dolar ödedi.

babası Mısırlı bir şeyh olan iş insanı Muhammed Al Saloussi'nin aile şirketinin ABD'nin Florida eyaletinde olduğu biliniyor. Alsaloussi Holding'te adı altına kayıtlı 11 ayrı şirketi de bulunan  Alsaloussi,  geçtiğimiz yıl 'En Zengin Araplar' listesinin 18'inci sırasında yer almıştı. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin, sevgilisi Şeyma Subaşı için bu güne kadar yaptığı jestlerde yıllık kazancı kadar dudak uçuklattı.

Son olarak Miami'ye olan merakını bildiği sevgilisi Subaşı için 4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa satın alan Alsaloussi, evi Miami'nin en gözde yerlerinden biri olan Belle Meade Bulvarı'ndan seçtiği öğrenildi. Kızı Melisa ile eve yerleşen ve evin dekorasyonuyla bizzat kendi ilgilenen Şeyma Subaşı'nın şimdilerde yoğun olduğu görülüyor.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMuhammed Al SaloussiMiamiEv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğ Koruyan kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Ertuğ Koruyan kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Eda Demirel öldü mü? TikTok fenomeni Eda Demirel kimdir, neden öldü?
Eda Demirel öldü mü? TikTok fenomeni Eda Demirel kimdir, neden öldü?
Burak Deniz’in çektiği Didem Soydan pozu sosyal medyayı salladı.
Burak Deniz’in çektiği Didem Soydan pozu sosyal medyayı salladı.
Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu? Seda Sayan estetik mi yaptırdı?
Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu? Seda Sayan estetik mi yaptırdı?
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Usta oyuncu Demet Akbağ rol gereği bayılınca sevenleri panikletti.
Usta oyuncu Demet Akbağ rol gereği bayılınca sevenleri panikletti.

Popüler Haberler

Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
Vişne reçeli nasıl hazırlanır? Vişne reçeli için gerekli malzemeler listesi
TJK 26 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bugün kimin maçı var? TV 26 Nisan 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
İstenmeyen numaradan çağrı ve sms almayı nasıl engelleyebiliriz? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
Diyetisyenlere ne kadar maaş verilir? 2021 Kamu ve özel kuruluşlarda diyetisyen maaşları
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2021
Sadakatsiz Derin ölecek mi?
BtcTurk sahibi kimdir? BTCTurk ne zaman kuruldu? BTC Turk güvenilir mi?
Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı!
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.