Sevgilisi Oğuzhan Koç'u ilk kez anlatan Demet Özdemir: 'Yakın zamanda..'

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un birliktelikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlk başlarda birlikte hiç görülmeyen sevgililer en son aşklarını ilan etmiş ve birlikte ilk fotoğraflarını paylaşmışlardı. Son olarak gazetecilerle konuşan Demet Özdemir, onlara Oğuzhan Koç'u anlattı.

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medyanında en dikkat çeken isimlerinden oldular. Kısa bir süre önce aşkları gün yüzüne çıkarken son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile yine hayranlarına ve sevenlerine aşklarını ilan etmişlerdi.

TV 8 ekranlarında yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir set çıkışı evine giderken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu muhabirlerle sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında konuştu.

Gazetecilerin 'Hayırlı olsun diyelim mi?' şeklinde sordukları soruya teşekkürlerini ileten Demet Özdemir, "Tabii ki diyebiliriz" yanıtını verdi.

Henüz çok yeni bir birliktelik olduğunu o yüzden hayranlarının şaşırdığını söyleyen başarılı oyuncu Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin hakkında onlarla bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Röportajını tamamlayan Demet Özdemir, sevgilisiyle ne zaman görüleceği hakkında da "Yakın zamanda el ele görürsünüz" diye konuşarak muhabirlerin yanından ayrıldı.