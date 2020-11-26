Sesiyle dinleyen herkesi etkileyen Güler Işık kimdir?

Güler Işık kimdir?

Türk Halk Müziği sanatçısıson dönemde sık sık magazin dünyasının gündemine geliyor. İntenet üzerinde binlerce kişi tarafından paylaşılan ve hakkında yorumlar yapılan Güler Işık ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı bile. Son olarak sosyal medyada kendisinden kadın İbrahim Tatlıses olarak bahsedilmeye başlandı.

Güler Işık 1967 senesinde doğmuştur. Babasının verdiği destek ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 sene boyunca Halk Müziği eğitimi almıştır. Sonrasında çay bahçelerinde sahne almaya başlayan başarılı sanatçı 1977 senesinde Ankara’ya gelmiştir. Ankara Radyosu tarafından düzenlenen bir yarışmada dereceye giren Işık sonrasında televizyon kariyerine başlamıştır. Plakçılardan ve kasetçilerden teklifler alan başarılı sanatçı sonrasında oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. 5 sinema filminde oynayan Işık ayrıca 1 dizide de yer almıştır. Türk Halk Müziği’nin en önemli isimlerinden biri olan Güler Işık’ın albümlerine bakıldığında ise Kırgın, Şey Yani ve Acılar isimli albümleri karşımıza çıkmaktadır.