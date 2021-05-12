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Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'in mesajlarını paylaşarak kendisini savundu

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz ile mahkemelik olmuştu. Oğullarının velayetini isteyen her iki tarafta kendi savunmalarını yapmaya devam ediyor. Hal böyle iken Aktan'ın arkadaşları ile olan telefon konuşmasının ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü. Kayıtlarda babasına çocuğunu göstermeyeceğini söyleyen Aktan, olayların arkasından sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla kendini savundu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:25
Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'in mesajlarını paylaşarak kendisini savundu
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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz 2018 senesinde evlendiği Feyza Aktan ile 2019 senesinde tek celsede boşanmıştı. Ayrılıklarından bir süre sonra oğlunun velayetini almak isteyen Özcan Deniz dava açmıştı. Son günlerde yaşanan olaylarla gündeme gelen taraflarda Feyza Aktan’ın olaylı ses kaydı Söylemezsem Olmaz programında paylaşıldı.

Ses kaydında Feyza Aktan’ın arkadaşları ile görüşmesi ve bu konuşmalarda kullandığı ağır küfürler ve ithamlar yer alıyordu. Oğlu Kuzey’i babasına göstermeyeceğini söyleyen Aktan, oğlunun “uykum geldi” diyerek annesine seslenmesine rağmen onu bakıcısı ile beraber komşusuna yolladığı da kayıtlarda duyuluyordu. Bu olayla gündeme gelen Feyza Aktan, sosyal medya hesabından uzun bir yazı yazarak kendisini savundu.

Aktan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip, oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği 'kötü anne' gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an..."

Aktan, açıklamasının devamında ise şu sözleri dile getirdi:

"Verdiğim röportajda uzun süredir uğradığım iftiralara belgeleriyle yanıt verdim ama kimse dönüp 'Bu kıza neden iftira attınız?' diye sormadı. Bu süreç içinde 'Neden öfkeli davrandınız?' diye bana hesap soruldu. Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi... Oğlumun uyku düzeniyle ilgili kurduğum bir sistem var. Öğleden sonra geç yatarsa gece uykusu kaliteli olmuyor. Böyle durumlarda onu oyalamak için genelde dikkatinin dağılacağı faaliyetler buluyorum. (Arkadaşlarına göndermek, bahçede oyalamak vs. ) Ahh, bunu da açıklıyorum ya... Yorgunum, yetişemiyorum... Hızınıza, gücünüze, manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil. Oğlum, kimsenin magazin malzemesi değil! Bunu servis eden, yayınlayan herkese hukuki süreci başlatıyorum."

Feyza Aktan, eski eşine attığı mesajları da paylaştı

Feyza Aktan, fotoğraflarla yaptığı açıklamanın ardından bir de Özcan Deniz ile 27 Mart’ta yaptığı görüşmenin görüntülerini de paylaştı.

Kuzey’in bakıcısı konuştu!

Aktan ve Deniz’in oğulları Kuzey’in bakıcısı yaşananlara ilişkin sessizliğini bozdu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kuzey’in bakıcısı şunları söyledi:

"Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu"


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
FeyzaaktanözcandenizDavaSesKaydı
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