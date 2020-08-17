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Sertap Erener: 2020 yılını sevmedik!

Ege turnesinde son olarak gerçekleştirdiği Bodrum konserinde 2020 yılını değerlendiren Sertap Erener açıklamalarında 2020 yılının zor olduğunu ve hiç sevemediklerine dikkat çekti. Sosyal mesajda veren Erener'in açıklamaları merak edilmeye başladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:30
Sertap Erener: 2020 yılını sevmedik!
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Türkçe Pop Müziğinin sevilen isimlerinden olan ve Eurovision’da ülkemize 1.lik getiren Sertap Erener Bodrum Antik Tiyatro’da bu yaz ikinci defa sahne aldı. İzleyenleri görsel şölen olduğu kadar sesi ile de büyüleyen Erener açıklamalarda bulundu.


Kerkisolfej Yaz Konserleri adı altında Ege tunesine çıkan Sertap Erener Bodrum Antik Tiyatro’da hayranları ile bir araya geldi. En sevilen şarkılarını söyleyen Sertap Erener izleyenleri büyüledi. Konser arasında ‘2020 bize çok büyük sürprizlerle getirdi. 2020 yılını sevmedik ama yine de hep birlikteyiz. Sonuçta insan sosyal bir varlık. Sosyalleşmeme imkanımız yok ama kendimize dikkat etmek zorundayız. İyi ki geldiniz sizi çok seviyorum’ açıklamalarında bulundu.

2 saat süren konserde gösterdiği performans ile izleyicilerinden tam not alan Sertap Erener konserin sonunda ‘Kafanı Yorma’ şarkısı ile yaptıktan sonra alkışlar uzun süre devam etti. Tunesine devam edecek olan Sertap Erener Kuşadası, Çeşme ve Marmaris konserleri ile Ege tunesini sonlandıracak. 18 Ağustos’ta ise Harbiye Açıkhava Konserine çıkacak olan Erener’in yine Harbiye’de 1 Eylül’de tekrar sahne alacağı bilgisi paylaşıldı.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 23:30
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