Sertap Erener: 2020 yılını sevmedik!

Türkçe Pop Müziğinin sevilen isimlerinden olan ve Eurovision’da ülkemize 1.lik getiren Sertap Erener Bodrum Antik Tiyatro’da bu yaz ikinci defa sahne aldı. İzleyenleri görsel şölen olduğu kadar sesi ile de büyüleyen Erener açıklamalarda bulundu.
2 saat süren konserde gösterdiği performans ile izleyicilerinden tam not alan Sertap Erener konserin sonunda ‘Kafanı Yorma’ şarkısı ile yaptıktan sonra alkışlar uzun süre devam etti. Tunesine devam edecek olan Sertap Erener Kuşadası, Çeşme ve Marmaris konserleri ile Ege tunesini sonlandıracak. 18 Ağustos’ta ise Harbiye Açıkhava Konserine çıkacak olan Erener’in yine Harbiye’de 1 Eylül’de tekrar sahne alacağı bilgisi paylaşıldı.
Son Güncelleme: 17.08.2020 23:30